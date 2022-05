Streetco, la nouvelle appli pour faciliter la vie des piétons Espace Seniors Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le jeudi 16 juin à Espace Seniors

Streetco est le premier GPS piéton collaboratif dédié aux personnes à mobilité réduite. Evitez les obstacles, trouvez facilement les lieux accessibles autour de vous et contribuez à la construction d’un monde plus accessible. Rejoignez les Streeters de votre ville qui signalent en temps réel les obstacles et les lieux accessibles qu’ils rencontrent. L’Espace seniors vous propose, dans le cadre du festival #VivaIssy, une présentation de l’application Streetco et vous accompagne dans vos premiers pas.

Gratuit, inscription par téléphone auprès de l’Espace Seniors

Présentation et utilisation de “Streetco” application de GPS adaptée aux personnes à mobilité réduite. Espace Seniors 5 rue Marcelin Berthelot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

