Dans le cadre de L’Hyper Festival, sur le parvis du Sacré Cœur, deux Bboy font corps avec le sol avant de prendre leur envol. Leur danse toute en fluidité se charge de la puissance et de la majesté des lieux pour livrer une danse au sol au plus près du ciel de Paname, en synergie avec le cœur et l’âme de Montmartre.

Avec ce spectacle de rue, quelle belle façon que de découvrir le Break, nouvelle discipline aux JO 2024 de Paris, sous sa forme tout aussi athlétique qu’artistique. Solos, duos et ballet de breaking … les danseurs Nassim Baddag & Arnaud Deprez revisitent les classiques de la variété française, en hommage aux artistes de renom Piaf, Brel, Aznavour… qui à leurs débuts venaient éprouver leur tour de chant sur la Butte. Tout comme eux, inspirés par la vibration de la Ville, avec gaité et humour, ils nous délivrent un message de Paix et d’Amour dont notre monde a tant besoin.

Depuis la fin du premier confinement, interdits de scènes et de théâtres, été comme hiver, sur le parvis du Sacré Cœur, face à la plus magique des vues de Paris, Nassim et Arnaud s’entrainent, se risquent et s’exposent pour le plaisir d’offrir un move, un step, une phase, un freeze… aux passants. Ni la pandémie Covid 19, ni son arsenal de restrictions ne sont venus entamer leur détermination, leur rage de vivre et leur désir de danser. Bien au contraire ! De cette épreuve est née l’aventure du Théâtre du Couvre-Feu.

L’Hyper Festival est l’occasion rêvée de pouvoir, enfin, partager avec les publics un moment de danse libre et sereine, empreint de poésie et d’optimisme.

