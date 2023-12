Street League Skateboarding 2024 Paris Adidas Arena Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Street League Skateboarding 2024 Paris Adidas Arena Paris, 24 février 2024, Paris. Le samedi 24 février 2024

de 14h00 à 19h00

.Tout public. payant

La Street League Skateboarding (SLS) arrive à Paris pour la première fois de son histoire avec un nouveau format passionnant! Les meilleurs skaters du monde (dont Nyjah Huston, Rayssa Leal, Vincent Milou, Chloe Covell, Yuto Horigome, Aurélien Giraud et bien d’autres) débarquent pour s’affronter sur un skatepark spécialement construit pour l’occasion. Adidas Arena 58 Boulevard Ney 75018 Paris Contact : https://www.streetleague.com/paris https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/2024-sls-championship-tour-billet/idmanif/569482/codtypadh/FTT/numadh/01/codeconf/FTMS01/idtier/34019277

