“STREET GAMES” Palavas-les-Flots, 21 août 2021, Palavas-les-Flots.

“STREET GAMES” 2021-08-21 – 2021-08-22

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots

Street Games Championnat nationaux Français de gym urbaine

par Muscle Beach Calisthenics

10h – 18h – Plage Hôtel de Ville

COMPETITION NATIONALE DE STREET WORKOUT

Dimanche 13 juin 2021, Palavas-Les-Flots, Park MBC ///

Incontournable, spectaculaire, surprenant, inédit, les premiers Street Games de l’association destreet workout « Muscle Beach Calisthenics » sont le rendez-vous sportif à ne pas manquer de ce premier semestre.

Le dimanche 13 Juin 2021 de 10H à 20H, retrouvez les meilleurs athlètes de France pour un show gratuit des plus impressionnants. Toute la journée des démonstrations sportives, Pôle Dance, Streetbreak, Parkour et surtout la plus grosse compétition nationale de Street Workout seront proposés gratuitement au public.

Imaginé par l’association « Muscle Beach Calisthenics » le park de Street Workout de Palavas est le plus connu de France, le seul sur la plage avec une barre de Pôle Dance. Sa notoriété dans le milieu n’est plus à démontrer puisque tous les meilleurs athlètes de France sont déjà venus s’y entraîner.

Depuis 2019, le park a déjà vu passer plus de 3000 athlètes différents. Régulièrement près de 10000 personnes passent devant pour regarder les exploits des sportifs.

Véritable mode de vie pour certains, loisir ou travail pour d’autres, venez voir un véritable phénomène de société qui ne vous laissera pas indifférent !

mbcswcc@gmail.com +33 6 48 47 48 26 https://www.musclebeachcalisthenics.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-06 par OT PALAVAS-LES-FLOTS