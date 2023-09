Street Food Rue au Maire, rue Volta Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Street Food Rue au Maire, rue Volta Paris, 29 septembre 2023, Paris. Du vendredi 29 septembre 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h30 à 22h00

vendredi

de 18h30 à 22h00

.Tout public. gratuit sous condition Entrée gratuite au Street Food mais nourriture payante Venez découvrir la gastronomie chinoise grâce aux restaurateurs des rues au Maire et Volta. Dégustation de thé et de gâteaux sur différents stands Les commerçants du quartier feront découvrir les spécificités de la gastronomie chinoise Rue au Maire, rue Volta 23 Rue au Maire 75003 Paris Dans les rues au Maire et Volta Contact :

Visions France Stand de nourritures proposés par les commerçants des rues Volta et au Maire Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Rue au Maire, rue Volta Adresse 23 Rue au Maire Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Rue au Maire, rue Volta Paris latitude longitude 48.8646139851141,2.3562470275705

Rue au Maire, rue Volta Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/