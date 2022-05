Street Food Festival #2 Marseille 2e Arrondissement, 17 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Street Food Festival #2 Marseille 2e Arrondissement

2022-06-17 – 2022-06-19

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

MPG va se faire entendre, sentir, goûter ! En Provence nous sommes “des grandes bouches” et nous l’exprimerons haut et fort lors de cet événement chaleureux.

Au programme, de la street food forcément, mais aussi du street art, des concerts, des performances artistiques…

Retrouvez des stands de saveurs sucrées, chocolatées, glaces et confiseries, des boissons chaudes, ou fraiches, avec ou sans alcool. Des stands de restauration toutes la journée, aux saveurs de la Provence…

En plein cœur de Marseille, 3 jours mêlant cuisine de rue et culture avec nos talents culinaires et artistes du territoire ! Street food, cooking shows, grandes tables, concerts et performances artistiques…

info@myprovence.fr +33 4 91 13 84 13 https://mpgastronomie.fr/evenements/street-food-festival/

Marseille 2e Arrondissement

