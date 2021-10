Street Food en mouvement Stade Jean Bouin, Stade Léo Lagrange, piscine Georges Vallerey, Vélodrome Jacques Anquetil, Lac Daumesnil, La Villette, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 1h

payant

Foodtrucks

Le soir de Nuit Blanche, venez vous restaurer auprès des nombreux Food trucks de l’association Street Food en Mouvement !

Du burger aux créoles, du thaï aux fish & chips, Street Food en mouvement vous propose une large diversité de Food trucks situés sur l’ensemble des parcours parcours Nord, Est et Ouest : au Stade Jean Bouin (20-40 Av. du Général Sarrail 75016), Stade Léo Lagrange (68 Bd Poniatowski, 75012), à la piscine Georges Vallerey (148 Av. Gambetta 75020), au Vélodrome Jacques Anquetil (51 Av. De Gravelle 75012), au Lac Daumesnil dans le Bois de Vincennes et à La Villette (211 Av. Jean Jaurès 75019).

Street Food en mouvement (SFEM) est une association Loi 1901 – créée en 2012 par Thierry Marx – qui «jette un pont» entre les métiers de bouche et une alimentation de rue de qualité. L’association, qui compte plus de 130 membres, repose sur une charte de qualité de la cuisine de rue fondée sur des engagements clairs : qualité des produits, circuit court, produits faits maison, originalité et diversité de la cuisine, conformité aux différentes législations (hygiène, social…) afin d’assurer un développement structuré de la street food en France.

Street Food en mouvement organise aussi des rassemblements de food trucks de petite envergure ou à une taille plus importante avec notamment le Saint-Maur Food truck festival qui réunit plus de 60 food trucks et 40 000 personnes.

Stade Jean Bouin : Ida’s truck ; COUP D’JUS ; LA BREIZH’FOOD ; Pizza tony

La Villette : Bifana Original ; Le Globe Trotteur Cuisine ; Au Qg Cuisine Libanaise ; Pizza tony

Lac Daumesnil : Safssa ; Kay fritay ; Teemout’s Truck

Piscine Georges Vallerey ; SO FOOD TOIT ; DODA

Stade Léo Lagrange : La Cantina Voyageuse ; TIPICAS

Vélodrome Jacques Anquetil : The BBQ Brother ; TIPICAS ; Comptoir du poulet

Street Food en mouvement sur Instagram

Contact : https://www.streetfoodenmouvement.fr/ https://fr-fr.facebook.com/StreetFoodEnMouvement/

Street food en mouvement