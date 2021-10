Brunoy Place Saint-Médard Brunoy, Essonne Street-Expo : Résidence Chemin du Roy Place Saint-Médard Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Essonne

Street-Expo : Résidence Chemin du Roy Place Saint-Médard, 15 octobre 2021, Brunoy. Street-Expo : Résidence Chemin du Roy

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Place Saint-Médard

Exposition urbaine consacrée au projet de requalification de l’entrée de la rue du Réveillon en présence de l’Architecte du Patrimoine M. Enrico d’Agostino. Journées nationales de l’architecture Place Saint-Médard 91800 Brunoy Brunoy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T08:30:00 2021-10-15T17:30:00;2021-10-16T08:30:00 2021-10-16T17:30:00;2021-10-17T08:30:00 2021-10-17T17:30:00

