Le concours de danse « Street Dance Consortium » revient avec un nouveau format, cette fois ci consacré à l’Afrique. Le concours qui rassemble tout les danseurs, de tout les horizons, propose un concours en 1vs1, tout style confondu mais avec pour particularité que les playlist du jd seront à 100% à sonorités africaines, que ce soit le Naija, la musique sud africaine, du dombolo, de la rumba ou encore du raï ou dancehall, tout y passera. Le SDC est un évènement initié par Positive Soul, qui a pour objectif de mettre en avant les artistes et talents locaux mais également internationaux, que soit en terme de danse, de chant ou encore de djing. Nous vous attendons nombreux pour venir vous ambiance et vous réchauffer dans une vraie ambiance. Ouverture des portes à 20H00 Confirmation de participation de 20H00 à 21H00 BATTLE START À 21H00 / FIN : 23H45 HOST : TONY PS DJ : BADLIKS JUGES 100% AFRO DANY / ARIANE / ALYIEN Venez en famille ou avec vos amis déguisés ! ENTREE : GRATUIT 19H00 > 23H00 Le tarif d’entrée s’applique aussi aux danseurs !!! PASS COVID OBLIGATOIRE POUR LES + DE 18 ANS. Concours de danse All Style 1vs1 / + 18 ans Village du soir Route des jeunes 24 Lancy Grand-Lancy

