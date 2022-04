Street Band Festival Le Dorat Le Dorat Le DoratLe Dorat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Le Street Band Festival est un événement organisé à l'occasion des 10 ans de la fanfare de rue « Les Insupportables ». Au programme : 3 jours de festival de musique de rue. Des concerts dans tous les sens, dans des salles, sur le trottoir, dans des bodegas … une dizaine de groupes venus des 4 coins de la France et même de plus loin ! Des animations, des buvettes, des burgers, de la bière, de l'amour et surtout de la musique. Dans les rues du bourg. Vendredi de 18h à 2h du matin, samedi de 10h à 3h du matin, dimanche d e11 à 17h. Gratuit à part le concert du samedi soir : 5€ à partir de 12 ans. Les Insupportables : 07 87 80 62 95 / www.street-band-festival.com

