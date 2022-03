STREET ART, VUE D’ENSEMBLE Montpellier, 5 avril 2022, Montpellier.

2022-04-05 – 2022-04-12

Montpellier Hérault

9 9 EUR Rendez-vous pour une visite insolite et peu conventionnelle… Apprenez à regarder la ville différemment… en regardant tout autour de vous ! (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité).

D’immenses fresques murales, des vélos qui semblent voler, des petites mosaïques sur des coins de rues, des êtres sans visage qui dansent, des grosses écritures sur les toits, des collages. Mais que signifient ces images? Tags ou graffiti? Vandalisme ou art?

Découvrez des artistes internationaux et locaux : Mist, Space Invaders, Monsieur BMX, SMOLE, AL, ZEST..

Rendez-vous 10 minutes avant : devant la Poste Rondelet rue Rondelet

Mesures sanitaires prises :

– PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) FACULTATIF POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

