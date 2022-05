Street Art : Vortex urbain Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Street Art : Vortex urbain Sainte-Foy-la-Grande, 1 juin 2022, Sainte-Foy-la-Grande. Street Art : Vortex urbain Sainte-Foy-la-Grande

2022-06-01 – 2022-06-01

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande “Un langage sensoriel, singulier, atypique s’ouvre avec joie ici sous vos yeux. J’ouvre des pistes au-delà des normes, des cases, et je choisis la carte de l’infinité des possibles”.

La commune vous invite à oeuvrer aux côtés du plasticien Aurélien Nadaud pour composer Vortex urbain, une création collective de street art, à partir de morceaux de scotch coloré.

Découvrez la pratique du street art lors d’ateliers de 30 minutes à 1h, apportez votre contribution, rencontrez les participants et amusez-vous!

Groupes de 30 personnes. Réservation conseillée.

Clôture festive (apéro-concert) le vendredi dès 18h30.

Sainte-Foy-la-Grande

