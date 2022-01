Street art, saison 2! (Création de l’œuvre) Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Création d’une œuvre Street art sur le toit du Pavillon des Fleurs. La saison #2 du Street art à Bagnoles de l’Orne s’ouvre avec une création originale d’Oré, Street artiste de Caen dont l’emblème est le serpent à plumes » Quetzalcoatl ». Lors de cette période de création, l’œuvre se dévoilera au fil des tracés d’Oré. Cette œuvre monumentale ne sera visible qu’en prenant un peu de hauteur. C’est donc depuis le Roc au Chien que vous aurez la meilleure vue. Esquisse de l’œuvre : du 15 Avril au 18 Avril

Colorisation : du 02 Mai au 09 Mai et du 11 Mai au 20 Mai

Colorisation : du 02 Mai au 09 Mai et du 11 Mai au 20 Mai Rue du Professeur Louvel Pavillon des Fleurs Bagnoles de l’Orne Normandie

