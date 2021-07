Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Street art à vélo Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Street art à vélo Bayonne, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Bayonne. Street art à vélo 2021-07-29 10:30:00 – 2021-07-29 12:30:00 Quai de Lesseps Piste cyclable, au niveau du pont Grenet

Dans le cadre des Belles échappées, les associations Clavette & Cie et SpaceJunk Bayonne vous proposent de (re)découvrir les fresques du festival Points de vue à vélo. Rendez-vous le 29 juillet, à 10h30 sur la piste cyclable du quai de Lesseps au niveau du pont Grenet (pont rouge). Louise, de l'association SpaceJunk, vous présentera un panorama des 4 dernières années du festival Points de vue, soit 2 heures de parcours sur la rive droite, des quais jusqu'aux Hauts de Bayonne. 12h30 : pour clôturer cette matinée et selon votre envie, pique-nique ou déjeuner sur les terrasses spiritaines (non compris). Pour les habitants de Boucau/Tarnos/Ondres, etc. départ à vélo de la place Sémard à 10h00.

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Bayonne Adresse Quai de Lesseps Piste cyclable, au niveau du pont Grenet Ville Bayonne lieuville 43.49857#-1.48019