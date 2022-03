Street-Art à l’Epeule ! Visite guidée Parvis du collège Sévigné Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Parvis du collège Sévigné, le samedi 27 août à 14:30

En matière de street-art, Roubaix est devenue une référence métropolitaine ! Chaque quartier est investi par les artistes d’ici et d’ailleurs. Nous vous invitons à découvrir toute la richesse de cet art urbain, et pour la première fois, dans un des quartiers les plus anciens et les plus dynamiques de Roubaix : L’Epeule. Du couvent des Clarisses au Colisée, en passant par le parc de Brondeloire, partez à la découverte des murs qui parlent ! Dans le cadre des 20 ans de Ville d’Arts et d’Histoire Parvis du collège Sévigné 20 Rue Jules Deregnaucourt Roubaix Centre Nord

2022-08-27T14:30:00 2022-08-27T16:00:00

