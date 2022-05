Street Art à la galerie Vanaura Galerie Vanaura, 7 juin 2022, Versailles.

du mardi 7 juin au jeudi 30 juin à Galerie Vanaura

Le street art s’invite à la galerie Vanaura. ——————————————– ### Les artistes Daco et Le Cyklope présentent leurs dernières créations. Peintures, lithographies, poteaux, bombes et skates. Né en 1980, Daco trouve son identité visuelle avec sa série d’animaux “Grafaunne”, contraction de graffiti et faune, bestiaire aux allures géométriques et colorés. Sa série “Construction”, faites d’illustrations graphiques, abstraites, dynamiques et colorées avec des lignes et des aplats apportent une surprenante identité visuelle positive et moderne. Né en 1968, Le Cyklop transforme l’espace public en une grande toile dont les poteaux anti-stationnement sont ses objets fétiches. Ses œuvres reconnaissables grâce à ses figures avec un œil de cyclope inspiré de la mythologie grecque sont revisitées avec des personnages historiques ou de la pop culture, des animaux, des créatures fantastiques…

Entrée libre

Galerie Vanaura 24 Rue Royale, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



