Street Aix Project : Création d’une œuvre murale Aix-en-Provence, 18 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Street Aix Project : Création d’une œuvre murale

Jas de Bouffan Maison de la justice et du droit Rue Charloun Rieu Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Maison de la justice et du droit Jas de Bouffan

2022-07-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-22 19:00:00 19:00:00

Maison de la justice et du droit Jas de Bouffan

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Un projet artistique, participatif en direction des habitants pour embellir notre cadre de vie, notre espace public et nous mettre en lien grâce à l’art urbain. Les publics vont découvrir le street art, s’initier aux techniques du graffiti/peinture murale avec l’artiste et participer à la réalisation de l’oeuvre du 19 juillet au 22 juillet.

Inauguration de l’œuvre le 29 juillet à 16h, en présence de l’artiste de tous les participants. des habitants du Jas de Bouffan. Un projet porté avec le CSC du Château de l’Horloge dans le cadre des Anim d’Arbaud.



Atelier street art : graffiti/peinture ouverts à tous les jeudi 16 et 23 juin / Espace d’Arbaud/Jas de Bouffan : pour s’initier aux techniques plastiques et découvrir les codes du street art avant la réalisation de l’oeuvre en juillet.

Ka Divers invite l’artiste aixois Raphael Federici à créer une œuvre murale avec les habitants sur la Maison de la Justice et du Droit. Une œuvre qui élargit le Street Aix Project, parcours street art de 10 œuvres murales sur Aix.

kadivers1@gmail.com +33 6 18 04 69 33 https://kadivers.com/

Un projet artistique, participatif en direction des habitants pour embellir notre cadre de vie, notre espace public et nous mettre en lien grâce à l’art urbain. Les publics vont découvrir le street art, s’initier aux techniques du graffiti/peinture murale avec l’artiste et participer à la réalisation de l’oeuvre du 19 juillet au 22 juillet.

Inauguration de l’œuvre le 29 juillet à 16h, en présence de l’artiste de tous les participants. des habitants du Jas de Bouffan. Un projet porté avec le CSC du Château de l’Horloge dans le cadre des Anim d’Arbaud.



Atelier street art : graffiti/peinture ouverts à tous les jeudi 16 et 23 juin / Espace d’Arbaud/Jas de Bouffan : pour s’initier aux techniques plastiques et découvrir les codes du street art avant la réalisation de l’oeuvre en juillet.

Maison de la justice et du droit Jas de Bouffan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-14 par