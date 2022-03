Streaming en direct de Legacy Angel sur le jeu Pokémon Diamant Etincelant Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Streaming en direct de Legacy Angel sur le jeu Pokémon Diamant Etincelant

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 9 avril à 11:00

Legacy-Angel est streamer de jeu vidéo en situation de handicap visuel. Il jouera en direct au jeu Pokémon Etincelant PEGI 7 et tentera de répondre à cette question, jouer à un jeu vidéo comme tout le monde, quand on est non-voyant, est-ce possible ? Legacy-Angel, joueur aveugle, passionné de sport, de jeux vidéo et de toutes les choses qui paraissent infaisables sans voir ! Sur sa chaîne, il propose différentes astuces pour apprécier un jeu vidéo malgré ce handicap. Legacy Angel est streamer de jeu vidéo en situation de handicap visuel. Il jouera en direct à un jeu vidéo PEGI 7 Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T11:45:00

Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris

