Strawberry Guy en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris

Paris Strawberry Guy en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, 23 septembre 2023, Paris. Le samedi 23 septembre 2023

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 13.50 EUR

Strawberry Guy, l’impressionniste solitaire aux paysages émotionnels mouvants sera en concert au Supersonic Records le 23 Septembre 2023 ! Supersonic Records présente… Strawberry Guy en concert à Paris ! Impressionniste solitaire, peignant des paysages sonores majestueux, Strawberry Guy mêle des paroles vraies à des arrangements luxuriants pour évoquer de nouveaux mondes émotionnels. Inspiré par les compositeurs de la période romantique, son pays des merveilles se déplace comme un tableau de Monet où les arpèges dansent entre des prairies de dynamiques éblouissantes et de changements de tonalité dramatiques. En imitant l’effet de la nature sur l’émotion, comme les auteurs-compositeurs des années 70, ou les bandes sonores fantastiques du Studio Ghibli, le paysage est mis en avant. Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

