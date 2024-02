Strawberry Guy en concert au Hasard Ludique ! Le Hasard Ludique Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 15 EUR

L’impressionniste solitaire Strawberry Guy sera de retour en France pour une date au Hasard Ludique, avec ses paysages sonores rêveurs inspirés des grands compositeurs comme des films Ghibli !

Take Me Out et Le Hasard Ludique présentent…

Strawberry Guy en concert !

STRAWBERRY GUY

(Indie pop / Liverpool, UK)

Lorsqu’Alex Stephens (alias Strawberry Guy) a publié son premier single en 2018, il le faisait simplement par amour pour l’écriture de chansons. Ce à quoi il ne s’attendait pas, c’est à des millions de streams et à une fanbase mondiale avide.

Impressionniste solitaire, peignant des paysages sonores majestueux, Strawberry Guy mélange des paroles véridiques avec des arrangements luxuriants pour évoquer de nouveaux mondes émotionnels. Inspiré par les compositeurs de la période romantique, Debussy, Ravel et d’autres artistes classiques des années 1800, son pays des merveilles se déplace comme un tableau de Monet où les arpèges dansent entre des prairies de dynamiques éblouissantes et de changements de tonalité dramatiques.

En imitant l’effet de la nature sur l’émotion, comme les auteurs-compositeurs des années 70, ou les bandes sonores fantastiques qui accompagnent les scènes vibrantes des films d’animation japonais du Studio Ghibli et des jeux vidéo, le paysage est mis en avant. Allez-y doucement, soyez en harmonie avec la nature et rappelez-vous que lorsque la vie vous donne des citrons, il vaut mieux les remplacer par des fraises.

ÉCOUTER

https://strawberryguy.bandcamp.com/…/sun-outside-my-window

REGARDER

https://www.youtube.com/@strawberryguy3154

AIMER

https://www.instagram.com/strawberry_guy/

—

Le Hasard Ludique

128 avenue de St Ouen, Paris 18e

· Ouverture de la billetterie le 15 Février à 11h :

Prévente à 15€ / 19€ sur place

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3hXxDRQiE https://t.ly/NlMpU

Strawberry Guy en concert au Hasard Ludique !