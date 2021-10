Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Stravinski / Xenakis / Les Siècles – François-Xavier Roth Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Stravinski / Xenakis / Les Siècles – François-Xavier Roth Philharmonie de Paris, 17 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 17 mars 2022

de 14h30 à 15h30

Stravinski / Xenakis, une alchimie bien particulière ! Présenté par le chef d’orchestre François-Xavier Roth, ce concert propose aux élèves de découvrir la musique du XXème siècle en compagnie de … Stravinski / Xenakis, une alchimie bien particulière ! Présenté par le chef d’orchestre François-Xavier Roth, ce concert propose aux élèves de découvrir la musique du XXème siècle en compagnie de deux compositeurs majeurs. Tous deux marqués par l’exil et le désir d’universel, Stravinski et Xenakis se démarquent par leurs esthétiques. Alax témoigne des expérimentations de spatialisation instrumentale chères à Xenakis alors que la musique de ballet de L’Oiseau de feu révèle le génie orchestral de Stravinski. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23254 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

