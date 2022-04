Strauss / Andris Nelsons Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 30 mai 2022

de 20h30 à 22h30

Cat.2 : 95 EUR Cat.6 : 10 EUR Cat.4 : 55 EUR Cat.1 : 115 EUR Cat.3 : 80 EUR Cat.5 : 25 EUR

Pour des raisons d’agenda artistique, Yuja Wang est remplacée par Rudolf Buchbinder. Pour des raisons d’agenda artistique, Yuja Wang est remplacée par Rudolf Buchbinder. Après les deux soirées straussiennes du Boston Symphony Orchestra, Andris Nelsons prend la tête du Gewandhausorchester Leipzig pour de nouveaux concerts qui prennent les poèmes symphoniques de Strauss pour fil conducteur. Rudolf Buchbinder les rejoint dans la rafraîchissante Burlesque. C’est avec Don Juan que Strauss inaugure véritablement la série de ses poèmes symphoniques, genre dans lequel il constituera un corpus de premier ordre au cours des années suivantes. Il y démontre un sens aigu de l’orchestration, aussi efficace dans l’éclat de ses tuttis, qui mettent en œuvre toutes les ressources du grand orchestre romantique, que dans la finesse des ensembles plus réduits. La Burleske précède Don Juan de deux ans ; mosaïque d’influences que Strauss fait siennes avec élégance, elle est l’expression d’une jeunesse fougueuse portée vers une virtuosité littéralement éclatante. Bülow, son destinataire, la déclara tout bonnement injouable ! Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22871 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430972923

