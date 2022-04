Strauss / Andris Nelsons / Gewandhausorchester Leipzig Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 31 mai 2022

Après les deux soirées straussiennes du Boston Symphony Orchestra la semaine précédente, Andris Nelsons prend la tête du Gewandhausorchester Leipzig pour de nouveaux concerts qui prennent les poèmes symphoniques de Strauss pour fil conducteur. Deux autres représentants des poèmes symphoniques auxquels Strauss se consacra durant plus d’une décennie à la fin du XIXe siècle : Macbeth s’inspire de la pièce de Shakespeare pour évoquer le héros éponyme et sa femme, couple maudit et régicide, tandis qu’Une vie de héros prend rien moins que Strauss lui-même comme sujet, un geste que reproduira peu après la Sinfonia domestica. Arrangées par Strauss à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les suites de valses du Chevalier à la rose reprennent une partie du matériau musical de cet opéra, composé en 1911, dans lequel la légèreté du badinage et la référence à la Vienne de Marie-Thérèse d’Autriche sont teintées d’une discrète mélancolie et d’une nostalgie douce-amère. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22872 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228431014933

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie
Philharmonie de Paris
221 Avenue Jean Jaurès
75019 Paris

