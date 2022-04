Strauss / Andris Nelsons / Boston Symphony Orchestra – Lise Davidsen Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Familier de Strauss, Andris Nelsons dirige le Boston Symphony Orchestra, avant de prendre la tête du Gewandhausorchester Leipzig les 30 et 31 mai, pour deux soirées consacrées aux partitions symphoniques et aux Quatre Derniers Lieder. Familier de Strauss, Andris Nelsons dirige le Boston Symphony Orchestra, avant de prendre la tête du Gewandhausorchester Leipzig les 30 et 31 mai, pour deux soirées consacrées aux partitions symphoniques et aux Quatre Derniers Lieder. En octobre 2019, Lise Davidsen avait littéralement enchanté le public de la Philharmonie par son interprétation lumineuse des postromantiques Quatre Derniers Lieder, composés par Strauss au soir de sa vie. Leur écriture vocale ciselée, caractéristique de l’art d’un compositeur éminemment lyrique, prend des reflets crépusculaires envoûtants. Andris Nelsons dirige également la Sinfonia domestica, poème symphonique en plusieurs panneaux d’inspiration autobiographique, écrit pour un très grand orchestre, à propos duquel Romain Rolland s’enthousiasme en 1905 : « On est ébloui par la beauté de cet orchestre si léger, si souple et si nuancé […] : ici, tout est nerfs, tout est vie ; rien d’inutile… ». Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22884 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430805974

