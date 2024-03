Stratovie Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mercredi 13 mars 2024.

Stratovie Le spectacle « Stratovie » vous fait pénétrer dans la loge des passeurs. Un lieu secret, plongé dans l’obscurité, qui n’offre de places que pour quelques disciples. Mercredi 13 mars, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T11:00:00+01:00 – 2024-03-13T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T15:30:00+01:00

Dans cet espace à l’ambiance sonore si particulière, les deux comédiens vous content l’histoire de l’état de Stratovie. Au travers des tours de magie, les cartes et les protagonistes du récit s’assemblent et se complètent. Les spectateurs seront amenés à se questionner sur leur libre arbitre et faire des choix, tout comme les citoyens de Stratovie.

Une immersion par les sens, l’imagination et l’illusion.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

Universcience