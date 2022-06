Stras’Orgues – Festival des orgues de Strasbourg

Avec une quinzaine d'orgues traversant l'Histoire du XIVe siècle à nos jours, le patrimoine organistique de Strasbourg est unique, incomparable tant par sa quantité que par sa qualité. Pour sa 6e édition, Stras'Orgues se donne pour objectif de faire connaître cet instrument, son répertoire et son univers au plus grand nombre. En investissant de nombreux lieux strasbourgeois, le festival favorisera des rencontres inédites.

