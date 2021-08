Strasbulles – Festival européen de la bande-dessinée Strasbourg, 10 décembre 2021, Strasbourg.

Strasbulles – Festival européen de la bande-dessinée 2021-12-10 – 2021-12-12

Strasbourg Bas-Rhin

EUR Carrefour européen où se rencontrent amateurs et professionnels concernés par toutes les formes de la Bande Dessinée, Strasbulles fait une large place aux œuvres engagées et dont les qualités littéraires participent au renouveau du 9ème art.

Cette année Strasbulles2021 étend son registre à l’Illustration en invitant artistes illustrateurs et éditeurs de livres illustrés/artbooks à rencontrer les amateurs.

Prévue initialement au mois de mai, cette édition 2021 est exceptionnellement reportée au mois de décembre.

+33 6 59 28 31 42

dernière mise à jour : 2021-08-17 par