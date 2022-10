Spectacle « Faites des enfants ! qu’ils disaient…et maintenant, comment on fait ? » Théâtre de Hautepierre, 4 novembre 2022 20:00, Strasbourg.

Vendredi 4 novembre, 20h00 Sur place entrée libre https://www.eventbrite.com/e/billets-faites-des-enfants-quils-disaient-et-maintenant-comment-on-fait-431681510017

Dans ce spectacle à la fois drôle et instructif, Corinne Patès nous parle d’éducation et nous transmet des clés pour améliorer nos relations avec nos enfants et nous permettant de mieux les comprendre

Comment faire face aux colères et aux frustrations (nombreuses!) de nos enfants?

Pourquoi les enfants ont-ils du mal à respecter les règles ?

Pourquoi la punition ne semble-t-elle pas marcher (en tous les cas pas autant qu’elle le devrait?!?)

Un spectacle plein d’humanité et de sincérité, servi avec une bonne dose d’humour et d’auto-dérision.

Une soirée pour découvrir les enfants sous un jour complètement différent… Pour toucher du doigt aussi, qu’une autre manière d’éduquer (que celle que nous avons reçue) existe et qu’elle est à la portée de chacun…

Théâtre de Hautepierre 13 Place André Maurois 67200 Strasbourg 67201 Strasbourg Hautepierre Bas-Rhin

vendredi 4 novembre – 20h00 à 22h00