Agir pour la paix, c’est maintenant !! Samedi 11 novembre, 14h00 1

Rassemblement paix (+ expo livres) ; refus cobelligérance française en Ukraine.

Maudite soit la guerre et ses auteurs !

L’association 3R (gueux de Moselle-sud & d’Alsace du nord) propose un rassemblement en faveur de la Paix. Le 11 novembre de 14h à 17h30; place Kléber à côté de la statue.

L’inflation nous ruine. Macron nous coûte un pognon de dingue avec la guerre en Ukraine voulue par les U.S.A contre nos intérêts. Ursula von der Leyen mène l’Europe au désastre.

Venez promouvoir le refus de la cobelligérance française en Ukraine ainsi que votre refus de la scandaleuse fausse neutralité du squatteur de l’Élysée envers Israël. Pays qui spolia la terre des Palestiniens puis qui aida l’Azerbaïdjan (via fourniture d’armes) contre l’Arménie qui évacua le Haut-Karabagh.

Partout où il y a la guerre, nous refusons que cela soit fait avec l’accord tacite ou l’indifférence de Macron qui déshonore notre pays.

Rassemblement libre d’accès sous condition de ne point chercher querelle à ceux qui ne sont pas de votre obédience idéologique.

Montrons que nous pouvons coexister sans haine tout en refusant l’injonction de souffrir économiquement (& potentiellement mourir) pour « »défendre » » la politique étrangère macroniste contre les Russes ainsi que contre les Palestiniens.

Osons dire à nos concitoyens que la paix triomphera lorsqu’ils diront massivement non aux discours bellicistes des Atlantistes & européistes & sionistes.

Venez avec vos couleurs et vos tracts d’oppositions aux guerres impérialistes.

Oui à la paix, non au mondialisme.

