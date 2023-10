Rassemblement paix (+ expo livres) ; refus cobelligérance française en Ukraine. strasbourg Strasbourg, 28 octobre 2023 14:00, Strasbourg.

Agir concrètement pour la paix, c’est dire non à toutes les guerres tout en explicitant qui sont les initiateurs des conflits qui nous poussent au bellicisme via manipulations des médias. Samedi 28 octobre, 14h00 1

Rassemblement paix (+ expo)

De 14h à 17h30 place Kléber à côté de la statue et d’une tonnelle. Libre accès aux livres (à lire sur place) tout en dialoguant avec de réels partisans de la paix (refus cobelligérance).

Rassemblement anti-impérialiste. Refus des guerres (économique & militaire) qui nuisent à la paix ici et partout ailleurs. Appel aux citoyens qui ne collaborent pas aux discours bellicistes. Venez promouvoir la paix en découvrant des arguments factuels sur l’origine des récents conflits. Lire dissipe la haine. Lire émancipe.

L’association 3R (gueux de Moselle-sud & d’Alsace du nord) vous encourage de montrer votre désapprobation envers Macron.

L’inflation nous ruine. Macron nous coûte un pognon de dingue avec la guerre en Ukraine voulue par les U.S.A contre nos intérêts.

Venez promouvoir le refus de la cobelligérance française en Ukraine….et votre refus de la scandaleuse fausse neutralité de Matignon envers Israël…pays qui aida via fournitures d’armes l’Azerbaïdjan à éjecter violemment les Arméniens du Haut-Karabagh.

Partout où il y a la guerre, nous refusons que cela soit fait avec l’accord tacite ou l’indifférence de Macron.

Événement libre d’accès sous condition de ne point chercher querelle à ceux qui ne sont pas de votre obédience idéologique.

Fournir diplomatiquement les arguments paix aux bellicistes, mais ne pas chercher des poux chez son voisin.

Montrons que nous pouvons coexister sans haine tout en refusant l’injonction de souffrir économiquement (& potentiellement mourir) pour « »défendre » » les fausses valeurs humanistes (qu’applaudit Justin Trudeau) aux noms desquelles Macron ainsi qu’Ursula dressent l’Europe de l’Ouest contre la Russie…..ainsi que contre les Palestiniens.

Refus des récits bellicistes, qu’ils soient contre les Russes ou les Palestiniens.

Osons dire à nos concitoyens que la paix triomphera lorsqu’ils diront massivement non aux discours bellicistes des Atlantistes & européistes & sionistes.

Venez avec vos couleurs et vos tracts d’oppositions aux guerres impérialistes.

Une guerre en chasse une autre dans les médias, mais souvenez-vous que plusieurs pays d’Afrique et d’Asie versent leur sang dans l’indifférence des mondialistes que sont ces « »belles âmes » » faussement humanistes ?!

Les mondialistes condamnent les slaves et les Palestiniens (& arméniens, etc …) à des massacres qui ne cesseront que lorsque nous refuserons d’obéir aux politiciens qui haïssent le RIC.

Ces politiciens, ils ne sont pas qu’à l’Élysée, car méfions-nous de ceux qui officiellement souhaitent le RIC… mais pas en toutes matières… attention donc à ces politiciens qui sont aussi fourbes que Macron lorsque celui-ci parle de paix !

Oui à la paix (& au RIC), non à l’OTAN (& à Macron).

