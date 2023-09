Promotion paix, ici & Ukraine. Expo livres + rassemblement revendicatif statique. strasbourg Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Promotion paix, ici & Ukraine. Expo livres + rassemblement revendicatif statique. strasbourg Strasbourg, 30 septembre 2023 14:00, Strasbourg. Promotion paix, ici & Ukraine. Expo livres + rassemblement revendicatif statique. strasbourg Strasbourg Samedi 30 septembre, 14h00 Un évènement qui énervera les bellicistes et que nous désintoxiquerons en permettant lecture paix pour déconstruire la haine qui ronge ces gens victimes des bobards des collabos médias de l’OTAN Samedi 30 septembre, 14h00 1 Promotion paix, ici & Ukraine

Expo livres + rassemblement revendicatif statique

Rassemblement anti-impérialiste (& antimondialiste) pour exiger la fin de la cobelligérance Française en Ukraine. Refus du bellicisme qui exhorte nos concitoyens à subir le coût d’une énième guerre voulue par Joe & Ursula avec l’aval d’Emmanuel.

Les effets de l’idéologie mondialiste tue ici comme en Ukraine. Résistons à l’impérialisme (d’où qu’il vienne) en proposant à nos concitoyens qu’ils refusent d’obéir au discours de haine envers la Russie (ainsi qu’envers les Brics).

Samedi 30 septembre de 14h à 17h30, place Kléber à côté de la statue aura lieu un rassemblement (+ expo livres & documents) en faveur de la paix. Invitation à toutes personnes non bellicistes afin d’offrir à nos concitoyens l’occasion d’un temps d’expression contre la cobelligérance Française en Ukraine.

Cobelligérance coûteuse pour notre économie et pour la vie des slaves qui s’entretuent dans un brasier qu’allumèrent Joe & Ursula avec l’aval d’Emmanuel.

Trucider du slave ne sauvera pas notre régime de retraite, mais éjecter Macron si !

Osons promouvoir la paix, ayons le courage de ne pas attendre le feu vert des partis & syndicats & organisations, de la défunte « gauche ». Lorsque les apparatchiks daigneront sortir de leur coupable apathie, soumission au récit de l’OTAN, il sera trop tard.

Osez agir pour la paix maintenant ou résignez-vous à servir de combustible en cas d’embrassement total du conflit.

Décidez-vous même pour le salut de votre patrie, car aucun mondialiste (utilisant les outils soit du « soft power » ou de l’impérialisme militaire) ne respectera vos droits fondamentaux !

Seul un peuple souverain fera obstacle à son embrigadement au bénéfice de l’oligarchie.

strasbourg place kléber Centre Strasbourg

