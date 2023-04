Remise du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe STRASBOURG Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Remise du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe STRASBOURG, 11 mai 2023, Strasbourg. Remise du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe Jeudi 11 mai, 14h00 STRASBOURG événement privé sur inscription Jeudi 11 mai, les lauréats de l’édition 2023 du prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe seront accueillis au Parlement européen de Strasbourg pour la remise des prix sous la présidence du député européen Gilles Boyer. Le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe est un concours proposé aux établissements scolaires qui récompense les meilleurs projets de partenariat européen élaborés par une classe et ses professeurs. Il récompense des partenariats entre une classe française et celle d’un autre pays européen qui contribuent à développer la conscience citoyenne européenne des jeunes à travers l’échange et la réalisation de projets communs entre Européens. STRASBOURG 67000 Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

