Halles of Games : évènement street culture et sport urbain à Strasbourg du 6 au 10 avril 2023 Strasbourg, 6 avril 2023 19:00, Strasbourg.

Du 6 au 10 avril à Strasbourg, l’association Street-K co-organise pour la première fois avec Phare Citadelle l’événement « Halles of Games » entièrement dédié à la Street culture. 6 – 10 avril 1

Ce nouveau rendez-vous vise à faire découvrir au grand public de nouvelles pratiques culturelles, sportives et artistiques issues de la culture urbaine. Ainsi, « Halles of Games » met à l’honneur 6 disciplines : le basket, le skate & roller, le parkour, le hip-hop, le breakdance et le graffiti. Cette approche inédite à Strasbourg a pour vocation de fédérer tous les acteurs de la culture urbaine et de faire naître des vocations chez les jeunes.

Sensible à l’éducation des plus jeunes, les initiations seront au cœur de cette rencontre. Les pratiques libres, showcases et compétitions viendront également animer le site des Halles Citadelle, maintenant réhabilité et déjà emprunt des codes de la culture urbaine.

Une Street culture, 6 disciplines

Les disciplines sont représentées par des associations qui mettent à disposition leur matériel et leurs experts. Leur présence tout au long du week-end permettra d’encadrer, d’accompagner et de guider le public dans sa pratique et également, la démostration par la réalisation de shows !

Le basket *en 3×3 sera accompagné par *le comité départemental du Bas-Rhin et le Basket Center labellisé “terre de jeux 2024” !

L’association NL School, notamment présente au NL Contest, accompagnera le skate et roller.

Le parkour sera assuré par l’association Mulhousienne Saïmiri Parkour, qui proposera au public de s’initier sur les infrastructures dédiées en extérieur.

La compagnie Mistral Est représente le Breakdance. Bboy, danseur vénézuélien reconnu, sera présent pour accompagner les danseurs de la compagnie lors d’un show et il sera également membre du jury pour les battles de danse.

Pour finir, le Graph est soutenu par Urban Painters qui met à disposition des bombes de peinture avec lesquelles le public pourra laisser libre cours à sa créativité.

Le hiphop ainsi que le Dj&Mc sont soutenus par l’association Ready 2 Rumble, ils plongeront le public dans l’univers des musiques et des danses urbaines. Leur matériel sera mis à disposition pour les battles de DJ, ainsi que pour les Dj set, qui seront eux animés par 11 Dj connus dans la région tels que : Dj Timal, Dj Kreow, Dj Naala, Dj Caze ou encore Dj Stansmith… Ils animeront notamment les soirées en musique !

Une nouvelle approche des sports urbains

Tout au long du week-end, 4 dimensions de jeu et d’expérimentations où tout un chacun pourra explorer, s’amuser et se challenger :

Les initiations : l’événement se veut être un lieu d’expériences pédagogiques en faisant découvrir de nouvelles disciplines pour « faire naître les héros de demain ».

La pratique libre : elle permettra de donner accès au public à chaque discipline et de s’essayer à celle-ci. Un moyen de réunir passionnés et curieux, pour partager un moment convivial autour d’un sport.

Les compétitions : le basket proposera des compétitions amicales et officielles homologuées, auxquelles les joueurs masculins et féminins U18 (moins de 18 ans) pourront participer et dont l’équipe gagnante aura accès au championnat de France. Des tournois séniors sont également au programme. Pour se challenger, des battles de breakdance et de Dj seront organisées, avec de nombreux lots à la clé.

Les showcases : des démonstrations et des performances viendront attiser l’événement. Le public est invité à déambuler sur les différents espaces afin d’assister à des performances divertissantes. Des artistes, DJ, danseurs, sportifs proposeront des démonstrations de leur propre “Art de rue”.

