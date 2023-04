JEU DE PISTE : L’EMPOISONNEUR DE STRASBOURG square Louis Weiss Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Explorez les monuments connus et méconnus de Strasbourg à la recherche d'indices. Observez les détails insolites et secrets et tentez de résoudre l'intrigue du jeu.

https://www.resa.quiveutpister.com/index.php?grp_filter=29 Un empoisonneur sévit actuellement à Strasbourg. Avant de passer à l’acte, il envoie toujours une lettre à l’enquêtrice Marie Ackermann. Marie vient de recevoir une nouvelle lettre. Le temps presse! Arrêtez-le avant qu’il passe de nouveau à l’acte! Enquêtez autour des lieux incontournables de Strasbourg, de la Petite France, à la cathédrale, en passant par la place Kléber et la place Gutenberg ! Serez vous plus fort que cet empoisonneur de Strasbourg ? *Jeu de piste ouvert certains week-ends à partir du 8 avril, pour toutes les dates suivre le lien billetterie : https://www.resa.quiveutpister.com/index.php?grp_filter=29 square Louis Weiss Square Louise-Weiss Centre Strasbourg Bas-Rhin

