Paye ton Noël 17 SALLE MOLODOI, 15 décembre 2023, STRASBOURG.

Paye ton Noël 17 SALLE MOLODOI. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:30 (2023-12-14 au ). Tarif : 11.75 à 11.75 euros.

MOLODOÏ – 14 AU 16 DÉC. – Jeudi 14 déc. → 20h — 01h30 20h15 – Spectralex – Accord 21h15 – Shark Mayol – Zouk-punk océanique 21h45 – Clap Trap – Weird Pop 22h35 – Shark Mayol – Zouk-punk océanique 23h05 – Gwendoline – Shlag Waves 00h15 – Das Kinn – Kraut-rock/Electro Vendredi 15 déc. → 20h30 — 04h 20h45 – Damaghead – Post Punk 21h50 – Myra – R’n’B 23h – Irnini Mons – Indie Rock 00h10 – Mounika – Trip Hop 01h20 – Par.sek – Electro Punk 02h30 – Capricciosa Baby – Pisco sueur/Dulce de Leche Samedi 16 déc. → 20h30 — 04h 20h45 – Mossaï Mossaï – Rock « bruit » 21h35 -Les Canards Scéniques – Fanfare 22h – Vonfelt – Chanson Psychédélique 22h50 – Les Canards Scéniques – Fanfare 23h15 – Homeboy Sandman – Hip Hop Us 00h20 – Radio Tutti Extra Bal – Tarentelle Electronique 01h40 – Olkan et la Vipère Rouge – Oriental Electro 03h – Pelpass All Star DjSet – Boom Paye ton Noël Paye ton Noël

SALLE MOLODOI STRASBOURG 19 RUE DU BAN DE LA ROCHE 67000

11.75

EUR11.75.

