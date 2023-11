Rassemblement pour promouvoir la paix Place d’Austerlitz Strasbourg, 25 novembre 2023T 14:00, Strasbourg.

Rassemblement pour promouvoir la paix Place d’Austerlitz Strasbourg Samedi 25 novembre, 14h00

La paix nous quitte et personne pour la retenir ? Samedi 25 novembre, 14h00 1

Rassemblement pour promouvoir la paix, actuellement mise en péril par les impérialismes U.S & Européiste & Sioniste.

Invitation à soutenir le refus du bellicisme français en Ukraine.

De Gaza à Kiev, les peuples agonisent de ne pas être souverains.

Le bourrage de crâne belliciste engendre la désinformation (& la haine) qui insinue que le réarmement est devenu indispensable.

L’usage du 49-3 ne rend pas la France plus démocratique que les prétendus pays « illibéraux ».

Qu’attendons-nous pour destituer celui qui ne nous protège pas de Joe, Ursula, Benyamin ?

Le prix de la liberté (relative), les gueux payent et non jamais le RIC !

Obtenons le Référendum d’Initiative Citoyenne pour être souverain.

Agissons pour être en paix

Place d’Austerlitz Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin