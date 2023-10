Atelier gratuit de facial yoga Pharmacie du Pont de l’Europe Strasbourg, 24 octobre 2023 10:30, Strasbourg.

Atelier gratuit de facial yoga Pharmacie du Pont de l’Europe Strasbourg Mardi 24 octobre, 10h30

Cet atelier gratuit de facial yoga est animé par Florence Schneider, esthéticienne. L’atelier est adapté à tous, novice ou expert en yoga facial. Seule l’envie de prendre soin de soi compte ! Mardi 24 octobre, 10h30 1

https://calendly.com/jessica-chanvril/master-class-weleda-avec-anissa-clone

40 minutes pour étirer, stimuler et détendre le visage grâce à des exercices de yoga du visage et d’automassage.

Mardi 24 octobre de 10h30 à 17h

Pharmacie du Pont de l’Europe

Atelier gratuit dans la limite des places disponibles.

Réservation en ligne obligatoire sur https://calendly.com/jessica-chanvril/master-class-weleda-avec-anissa-clone

À propos de WELEDA : Depuis 1921, le laboratoire Weleda élabore des médicaments homéopathiques et de phytothérapie, des soins cosmétiques naturels et bio ainsi que des compléments alimentaires selon une conception globale du soin, qui tient compte des correspondances profondes existant entre l’être humain et la nature.

À propos de WELEDA France : Le groupe international Weleda, dont le siège social est installé à Arlesheim (Suisse) se compose de 25 sociétés dans le monde et emploie plus de 2 500 personnes. Les produits Weleda sont disponibles dans plus de 50 pays. Installé depuis 1924 en Alsace, au cœur des 3 frontières, la succursale française représente l’un des marchés le plus important à l’échelle du groupe Weleda.

Pharmacie du Pont de l’Europe 9 Rue de l’Abbé Francois Xavier Scherer, 67000 Strasbourg Port du Rhin Strasbourg 67017 Bas-Rhin