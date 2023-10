Animation Virtual Room Strasbourg – Parc des expositions Strasbourg, 17 octobre 2023, Strasbourg.

Virtual Room, 1ère salle de réalité virtuelle collaborative à Strasbourg, propose des expériences originales et accessibles à tous en équipe de 2 à 4 joueurs.

À la croisée des chemins entre l’escape game et le cinéma, embarquez pour une aventure virtuelle unique en son genre alliant réflexion, communication et esprit d’équipe !

À l’occasion du salon Solutions CSE, Virtual Room vous propose un extrait de son aventure Time Travel : Chapitre 1 où vous serez missionnés sur la Lune pour réparer un module spatial.

L’animation se fait à 2 joueurs pour une durée d’environs 10 minutes.

Strasbourg – Parc des expositions avenue Herrenschmidt, 67000 Strasbourg Strasbourg 67001 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T17:00:00+02:00

2023-10-18T09:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

Virtual Room