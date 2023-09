Animation jeu Strasbourg – Parc des expositions Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Animation jeu Strasbourg – Parc des expositions Strasbourg, 17 octobre 2023, Strasbourg. Animation jeu 17 et 18 octobre Strasbourg – Parc des expositions Le jeu est un excellent media pour développer la créativité, l’interactivité entre les participants et dans le cadre d’un jeu coopératif : l’esprit d’équipe. Nous vous avons concocté une petite selection de jeux rapides afin de découvrir les dernières créations ou les jeux en passe de devenir des classiques. Nous vous accompagnerons avec plaisir dans leur découverte dans l’idée de passer ensemble un bon moment instructif et récréatif.

Strasbourg – Parc des expositions avenue Herrenschmidt, 67000 Strasbourg

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T17:00:00+02:00

