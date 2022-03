Exposition de dinosaures à Strasbourg – Dinosaurs World Palais de la Musique et des Congrès Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Exposition de dinosaures à Strasbourg – Dinosaurs World Palais de la Musique et des Congrès, 2 avril 2022 10:00, Strasbourg. 2 et 3 avril Sur place 9€ enfant // 11€ adulte http://www.expo-dinosaursworld.com Les dinosaures débarquent à STRASBOURG ! Découvrez Dinosaurs World, une exposition inédite en France d’une trentaine de dinosaures robotisés à taille réelle dans une ambiance sonore immersive. Pour la première fois en tournée européenne, l’exposition vous embarquera dans une visite 100% pédagogique, à découvrir en famille. Des animations autour des dinosaures vous seront proposées.

Un simulateur 8D avec les sièges dynamiques vous emmènera sur “La Terre des Dinosaures”.

Et ce n’est pas tout ! Un atelier de fouille archéologique, une séance de caresses du Triceratops du film Jurassic World, un film documentaire, un Quizz pour gagner le diplôme du petit paléontologue et une aire de jeux pour les plus jeunes avec structures gonflables ! • Infos 07.78.36.57.94 • dinosaursworld.com@gmail.com • www.expo-dinosaursworld.com Billetterie disponible sur place – paiement en espèces uniquement Palais de la Musique et des Congrès Place de Bordeaux 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Wacken Bas-Rhin samedi 2 avril – 10h00 à 18h00

dimanche 3 avril – 10h00 à 18h00

