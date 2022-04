« Le Jardin enchanté » : atelier d’illustration Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

« Le Jardin enchanté » : atelier d’illustration Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration, 14 mai 2022 19:00, Strasbourg. Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Gratuit sans réservation « Le Jardin enchanté » : atelier d’illustration Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration Villa Greiner 2 avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin

03 69 06 37 27 http://www.musees.strasbourg.eu Depuis fin 2007, la Villa Greiner se constitue d’un fond important de 11000 dessins de Tomi Ungerer, donnés par sa ville natale. Dessinateur et illustrateur, il est né en 1931 à Strasbourg. L’ensemble est présenté par roulements dans un parcours thématique d’environ 300 œuvres originales comportant dessins, livres pour enfants, dessins satiriques et publicitaires ainsi que des œuvres érotiques. Une sélection de l’œuvre graphique de l’artiste, mise en contexte avec le dessin d’illustration des XXe et XXIe siècles, est également à découvrir. samedi 14 mai – 19h00 à 21h00 © Musées de la Ville de Strasbourg

