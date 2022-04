“Ma ville d’hier à aujourd’hui” Musée Historique de la Ville de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

“Ma ville d’hier à aujourd’hui” Musée Historique de la Ville de Strasbourg, 14 mai 2022 19:00, Strasbourg. Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Gratuit sans réservation « Ma ville d’hier à aujourd’hui » : jeu pour tous pour explorer Strasbourg Musée Historique de la Ville de Strasbourg 2 rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin

03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu Installé dans les Grandes Boucheries de la ville construites en 1588, le Musée Historique propose un parcours sur l’histoire de Strasbourg du Moyen Age à la création des institutions européennes. Un choix d’objets et un plan-relief de la ville de 1727 permettent d’évoquer l’histoire de Strasbourg en trois chapitres: la ville libre du Saint-Empire romain germanique (1262-1681), la ville libre royale puis révolutionnaire (1681-1800) et depuis fin 2013, de nouvelles salles présentent les collections du XIXème siècle et XXème siècle et les facteurs qui ont fait de Strasbourg une métropole régionale et une capitale européenne. samedi 14 mai – 19h00 à 23h59 © Musées de la Ville de Strasbourg

