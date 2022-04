Adaptation du conte d’Andersen “Le Rossignol et le Roi” Musée des Arts Décoratifs Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Adaptation du conte d’Andersen “Le Rossignol et le Roi” Musée des Arts Décoratifs, 14 mai 2022 19:30, Strasbourg. Samedi 14 mai, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 Sur place Gratuit sans réservation Adaptation du conte d’Andersen “Le Rossignol et le Roi” avec Isabel Devaux, danseuse, Marc Hervieux, musicien et Jimmy Patouillard, comédien Musée des Arts Décoratifs 2 place du Château, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin

03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-des-arts-decoratifs Installé au rez-de-chaussée du Palais Rohan, ancienne résidence des princes évêques élevée au pied de la cathédrale de 1732 à 1742 d’après les plans de Robert de Cotte, Premier architecte du Roi, ce musée comprend deux sections : les somptueux appartements du Roi et des Cardinaux de Rohan d’une part, et les collections d’arts décoratifs strasbourgeois couvrant la période allant de 1681 au milieu du XIXe siècle, d’autre part (céramique Hannong et orfèvrerie de renommée internationale, mobilier, peinture, sculpture, horlogerie et ferronnerie). Le musée présente également les jouets mécaniques de la donation Tomi Ungerer. samedi 14 mai – 19h30 à 20h00

