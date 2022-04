« Les objets de la vanité » Musée de l’oeuvre Notre-Dame Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

« Les objets de la vanité » Musée de l’oeuvre Notre-Dame, 14 mai 2022 19:00, Strasbourg. Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Gratuit sans réservation « Les objets de la vanité » : jeux numériques avec des étudiants en L3 info/mathématique de l’Université de Strasbourg Musée de l’oeuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-ond Installé depuis 1939 dans les bâtiments des XIVe et XVIe siècles initialement affectés à l’administration du chantier de la cathédrale, il présente l’évolution des arts à Strasbourg et dans les régions du Rhin supérieur entre le XIe et le XVIIe siècles. Chefs d’œuvre de la sculpture du Moyen Age provenant de la cathédrale, œuvres majeures de l’art du XVe siècle rhénan (en particulier de Conrad de Witz, Nicolas Gerhaert de Leyde et de Hans Baldung Grien), collections de vitraux, tapisseries, orfèvrerie et mobilier, ensemble de natures mortes de Sebastien Stoskopff. samedi 14 mai – 19h00 à 23h59 © Musées de la Ville de Strasbourg

