Projection d’un film sur les réserves du Musée Zoologique Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, 14 mai 2022 19:00, Strasbourg. Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Gratuit sans réservation Projection du film réalisé dans les réserves du Musée Zoologique pendant les travaux : déambulation à la lampe torche dans les réserves du musée à l’Union Sociale Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 place Hans Jean Arp, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin

03 88 23 31 31 http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mamcs Inauguré en 1998, le musée d’art moderne et contemporain s’élève au bord de l’Ill au cœur du quartier historique de Strasbourg. Œuvre de l’architecte Adrien Fainsilber, sa conception repose sur la lisibilité et l’ouverture, offrant un accès privilégié aux différents départements du musée: espaces d’expositions temporaires, collections permanentes, Cabinet d’art graphique, Cabinet d’art photographique. On y trouve également la bibliothèque et l’auditorium des musées ainsi qu’un restaurant et une librairie-boutique. Les collections couvrent la période allant de 1870 à nos jours et le parcours proposé s’articule autour de plusieurs points forts: impressionnisme, art nouveau, primitivisme, abstraction, surréalisme, nouveau réalisme, support/surface, fluxus, arte povera. Le musée est également largement axé sur la production la plus actuelle. samedi 14 mai – 19h00 à 23h59 © Musées de la Ville de Strasbourg

