http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-archeologique Installé dans les sous-sols du Palais Rohan, le Musée Archéologique – l’un des plus importants de France par l’ampleur de ses collections – vous convie à découvrir plusieurs millénaires de l’histoire de l’Alsace, de 600 000 avant J.C. à 800 après J.C. : les chasseurs de mammouths du Paléolithique, les premiers agriculteurs du Néolithique, les nécropoles des Ages de Bronze et du Fer, la vie quotidienne des Gallo-Romains et la richesse de la civilisation mérovingienne en Alsace. samedi 14 mai – 19h00 à 23h59 © Musée Archéologique

