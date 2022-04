“La classe, l’œuvre” Musée archéologique Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

“La classe, l’œuvre” Musée archéologique, 14 mai 2022 20:00, Strasbourg. Samedi 14 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Sur place Gratuit sans réservation “La classe, l’œuvre” : “Le potier d’Heiligenberg” “La classe, l’œuvre”: “Le potier d’Heiligenberg”, pièce de théâtre autour de l’atelier de céramique sigillée d’Heiligenberg par le groupe de latinistes de terminale du Lycée Marie Curie. en partenariat avec le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Education Nationale. Musée archéologique 2 place du Château-Palais Rohan, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-archeologique Installé dans les sous-sols du Palais Rohan, le Musée Archéologique – l’un des plus importants de France par l’ampleur de ses collections – vous convie à découvrir plusieurs millénaires de l’histoire de l’Alsace, de 600 000 avant J.C. à 800 après J.C. : les chasseurs de mammouths du Paléolithique, les premiers agriculteurs du Néolithique, les nécropoles des Ages de Bronze et du Fer, la vie quotidienne des Gallo-Romains et la richesse de la civilisation mérovingienne en Alsace. samedi 14 mai – 20h00 à 20h30

samedi 14 mai – 21h00 à 21h30

samedi 14 mai – 22h00 à 22h30 © Musées de la Ville de Strasbourg

