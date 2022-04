Visite courte de l’exposition “1909. L’Alsace à Nancy” Musée Alsacien Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visite courte de l’exposition “1909. L’Alsace à Nancy” Musée Alsacien, 14 mai 2022 19:00, Strasbourg. Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Gratuit sans réservation “Express pour Nancy”: visite courte de l’exposition “1909. L’Alsace à Nancy” Musée Alsacien 23-25 quai Saint-Nicolas, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin

03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-alsacien Musée d’art populaire installé dans d’anciennes demeures strasbourgeoises, il présente les témoignages de la vie alsacienne traditionnelle: mobilier, costume, céramique populaire, moules à gâteaux, jouets, imagerie religieuse et profane. Reconstitutions d’intérieurs caractéristiques des différentes régions d’Alsace (plaine agricole, vignoble, vallées vosgiennes) et d’ateliers d’artisans. samedi 14 mai – 19h00 à 19h30 © Musées de la Ville de Strasbourg

