Bas-Rhin Strasbourg réinvente la fête des amoureux ! Avec son patrimoine remarquable, ses maisons à colombages et ses ruelles pittoresques, ses canaux et ses ponts, Strasbourg est une ville on ne peut plus romantique. Pour la dixième édition de “Strasbourg mon amour”, la capitale européenne se mobilise une nouvelle fois, avec une programmation tout à la fois culturelle, poétique, glamour… et un zeste décalée ! La Saint-Valentin qui change de la Saint-Valentin, c’est à Strasbourg… mon amour ! Découvrez le programme sur www.strasbourg-monamour.eu ! +33 3 88 52 28 28 Strasbourg

