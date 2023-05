ChatGpt & Successeurs ; Quels usages pour notre quotidien ? Maison des Associations de Strasbourg, 20 mai 2023 15:00, Strasbourg.

Conférences & Table ronde au sujet de ChatGpt et des potentiels successeurs. Nous expliciterons le potentiel des I.A pour votre usage quotidien. Samedi 20 mai, 15h00 1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-chatgpt-successeurs-quels-usages-pour-notre-quotidien-632073507877

Événement organisé par l’AFT 67 à Strasbourg

# 49

ChatGpt & Successeurs ; Quels usages pour notre quotidien ?

Parmi les applications les plus fascinantes de l’intelligence artificielle, il y a pour le moment ChatGpt, un système capable de générer des textes à partir d’une simple requête. De quoi seront capables ses successeurs ?

Nous aborderons :

• Le fonctionnement de ChatGpt & des potentiels successeurs.

• Les avantages et les limites de ces I.A

• Les implications éthiques, sociales et juridiques de leur utilisation.

• Nous vous expliciterons tout cela via conférences & table ronde.

Samedi 20 Mai 2023 de 15h à 18h

Maison des Associations

1a place des Orphelins – 67000 Strasbourg

Salle : Herrade de Landsberg, 1er étage

Entrée libre

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique en tenant compte des enjeux sociaux, écologiques et démocratiques.

Vous pouvez venir à l’improviste ou via réservation : https://www.eventbrite.fr/e/billets-chatgpt-successeurs-quels-usages-pour-notre-quotidien-632073507877

technoprogstrasbourg@gmail.com

https://transhumanistes.com/

https://www.twitter.com/aft_technoprog

https://www.instagram.com/transhumanistes_fr/

https://www.facebook.com/AFT.technoprog

Maison des Associations de Strasbourg 1a place des Orphelins Krutenau Strasbourg 67000 Bas-Rhin